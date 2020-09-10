بلعريبي: جهات تريد ضرب مصداقية “عدل” وتشويه صورتها بتركيب فيديوهات مفبركة

إلتقى اليوم الخميس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” محمد طارق بلعريبي مع ممثلي مكتتبي عدل 10800 وحدة سكنية.

وإستمع بلعريبي إلى جميع إنشغالاتهم منها المتعلقة بتقدم الأشغال بمختلف المواقع الموجهين لها و أخرى تتعلق بشهادات التخصيص المسؤول الأول عن وكالة عدل قال ان الوكالة تحرص على تقدم الأشغال ميدانيا.

واكد بلعريبي أنه لا يوجد مشروع متوقف بكل من المدينة الجديدة سيدي عبد الله والمدينة الجديدة بوعينان ،أما عن شهادات التخصيص أضاف المدير العام أن وكالة عدل تعالج الملفات في إطار ما يسمح فيه القانون خاصة ما يتعلق بإحترام ترتيب الرقم التسلسلي وأن صب شهادات التخصيص يكون حسب تقدم الأشغال بالموقع الموجه له المكتتب.

وعن التحويلات من شقة ثلاث غرف الى أربعة سيكون أوتوماتيكيا وحسب توفرها في الموقع الموجه له المكتبب دون أن يقوم بإيداع طعن على مستوى إدارة الوكالة .

ودعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ممثلي مكتتبين عدل عدم الإنسياق وراء من يريدون زرع اليأس والبلبلة وسط المكتتبين.

واكد بلعريبي أن جهات تريد ضرب مصداقية وكالة عدل و تشويه صورتها بتركيب فيديوهات مفبركة ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تزامنا و الدخول الإجتماعي و أكد المدير العام أن الدولة مجندة مسخرة كل إمكانياتها المادية و البشرية رغم الصعوبات المالية لمواصلة مسار البناء و اتمام مشاريع عدل على المستوى الوطني .

وبعد الإنتهاء من اللقاء الذي جمع مكتتبين مع المدير العام لوكالة عدل ثمن ممثلو مكتتبي 10800 سكن عدل كوطة أربعة مجهوادات وكالة عدل التي تبذلها ميدانيا لتقدم الأشغال لتسريع وتيرة الأشغال في مختلف المشاريع وتسليمها للمكتتبين في آجالها.