بلعريبي: حي ديار المحصول سيُحول إلى قرية للفنانين

قال اليوم،الخميس، وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي إنه تم إدماج حي ”ديار المحصول” ضمن التراث الحي وسيتم تحويله. إلى قرية للفنانين وورشة للفن وهذا بعد إسكان كل قاطنيه.

وأضاف” أن الوزارة تعكف على وضع الإطار القانوني لإعادة تهيئة السكنات القديمة منها حي “ديار المحصول”

واستطرد بلعريبي قائلا” خلال إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، حي “ديار المحصول” الذي يقع بالقرب من مقام الشهبد تم بناءه في 1955 وعرف عدة عمليات إسكان في 2011 و2020

مشيرا في ذات الوقت إلى أن عمليات الترحيل متواصلة وهي مرتبطة بعدد السكنات قيد الإنجاز.