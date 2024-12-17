بلعريبي: سنرتقي بالسكن في الدول العربية لأعلى المستويات

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، خلال أشغال مؤتمر الإسكان العربي الثامن، أن هدفهم هو الإرتقاء بالسكن في الدول العربية لأعلى المستويات.

وشكر الوزير، في كلمة له على هامش أشغال مؤتمر الإسكان العربي الثامن، والمنظم تحت شعار “العمران والبناء المستدام … تحديات وآمال واعدة”، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، وزير السكن الليبي، على تسليم رئاسة المؤتمر للجزائر.

واغتنم الوزير هذه الفرصة، لتجديد موقف الجزائر حول القضية الفلسطينة، قائلا أن موقف الجزائر واضح رئيسا وشعبا وحكومة، بالتضامن مع القضية الفلسطينة ضد الإعتداءات الإسرائيلية.

ولفت الوزير، إلى أن موقف الجزائر في هذا الخصوص، واضح في جميع المحافل الدولية ولدى هيئة الأمم المتحدة، فالجزائر دائما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

وبخصوص تسلمه لرئاسة المؤتمر، قال بلعريبي، أنه يتمنى أن يكون تحت حسن ظن المواطنين العرب. مشيرا إلى أن هدف المؤتمر هو مناقشة إضافة صيغ سكنية، والتهيئة العمرانية. وكذا تقاسم التجارب بين الدول العربية.