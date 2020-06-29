بلعريبي: شهادات التخصيص تكون حسب الإقامة.. و47 ألف سكن عدل طور الإنجاز

كشف طارق لعريبي المدير العام لوكالة عدل، أن شهادات التخصيص تمنح حسب شهادة إقامة المكتتب، مضيفا أن توزيع شهادات التخصيص تكون حسب وفرة السكنات في المواقع.

وأضاف بلعريبي، خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى اليوم الاثنين، أن شهادة التخصيص تمنح على حسب الامكانيات المتوفرة من السكنات الجاهزة، وهناك امكانية لاستخدام الرقم الكرونولوجي في منح الشهادات.

وفي سياق ذي صلة كشف بلعريبي، ان وزارة السكن تسعى لتسليم 150 الف وحدة سكنية بصيغة عدل في سنة 2020، مضيفا انه بالرغم من التأخر الحاصل في السداسي الثاني بسبب كورونا سيتم تدارك الأمر.

وأضاف بلعريبي، أنه تم الإنطلاق في إنجاز 47 الف وحدة سكنية منذ شهر فيفري الفارط، وسيتم الوصول إلى إنجاز 70 الف وحدة الى غاية نهاية السنة، من بينها 23 الف سكن في العاصمة، مضيفا أن 10 ولايات انطلقت فيها جميع المشاريع دون تاخير.

وطمأن ذات المتحدث جميع المكتتبين بالانتهاء قريبا من طي ملف عدل 2 وهو الوعد الذي قطعته وزارة السكن للمكتتبين.