بلعريبي في أدرار.. هذه برامج السكن في الولاية

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية أدرار.

وحسب بيان للوزارة، إستهلّت الزيارة بتقديم عرض مفصّل حول برامج السكن بمختلف الصيغ قدّمه المدراء التنفيذيون التابعون للقطاع بالولاية.

وأشار البيان، إلى أن ولاية أدرار تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ11033 وحدة سكنية بمختلف الصيغ مقسمة كالتالي: 452 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري. و2208 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم “مسكن تساهمي”.

وكذا 1380 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بالصيغة الجديدة، و5281 مسكن ريفي. و998 تخصيص اجتماعي، و490 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، و224 مسكن ترقوي عمومي.