بلعريبي: في 4 سنوات تم توزيع مليون و700 ألف سكن

أشرف اليوم، الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي على انطلاق أشغال فعاليات الجمعية العامة السنوية الـ 44 لبنك التنمية “شلتر - إفريقيا” بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.

وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة إنّ قطاع السكن في الجزائر يحتل مكانة مركزية في سياسية الدولة. التي جعلت من الحصول على سكن أولوية مطلقة.

وأضاف الوزير أن الجزائر استطاعت خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، بفضل توجيهات السلطات العليا للبلاد، أن توزّع ما يقارب مليون وسبعمائة ألف (1.7 مليون). وحدة سكنية بمختلف الصيغ، موزعة عبر كافة ولايات الوطن في إطار التوازن الإقليمي. وهو إنجاز يُعدّ سابقة من حيث حجمه وأثره، وقد جرى تمويله بالكامل من موارد الخزينة العمومية، بما يعكس حجم الاستثمارات التي رُصدت.