بلعريبي: قطاع العمران سنوليه كل الأهمية خلال سنة 2022

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي اليوم السبت أن قطاعه وصل الى تعزيز المكاسب الاجتماعية وفق مايمليه برنامج رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

وكشف بلعريبي على هامش اشرافه “تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية” أن قطاع العمران سيحظى بكل الأهمية والاهتمام خلال السنة القادمة.

وهذا بتفعيل واعادة دراسة وتعديل مشروع قانون التعمير الجديد وطرحه على قبة البرلمان للمصادقة عليه.

كما أكد وزير السكن أن الدولة تولي أهمية للمحافظة على الترات المعماري الثقافي والديني.كما تشجع في هذا السياق المهندسين الى التصميم بما يحافظ على الهوية.

داعيا في الوقت ذاته المهندسين المعماريين الى الجودة في الانجاز العمراني بعد التخفيف من أزمة السكن.

بالمقابل يحرص القطاع -يضيف الوزير- على المتابعة النقنية والحديثة للمشاريع، ولعل أبرزها مركب وهران الجديد، وهذا تحسبا لاحتضان الجزائر لألعاب البحر المتوسط خلال 2022.

كما أشار الى أن قطاع السكن اكتسب قفزة نوعية لمسايرة المشاريع الكبرى منها جامع الجزائر. وفي هذا الخصوص كشف الوزير عن تكريم صاحب تصميم الجامع المهندس المعماري الألماني يورغن أنجل.

بالمناسبة هنأ الوزير الفائزين بالمسابقة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير لسنة 2021. اضافة الى المنتخب الوطني المحلي بعد تتويجه بكأس العرب.

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