بلعريبي: قطاع العمران سنوليه كل الأهمية خلال سنة 2022
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي اليوم السبت أن قطاعه وصل الى تعزيز المكاسب الاجتماعية وفق مايمليه برنامج رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.
وكشف بلعريبي على هامش اشرافه “تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية” أن قطاع العمران سيحظى بكل الأهمية والاهتمام خلال السنة القادمة.
وهذا بتفعيل واعادة دراسة وتعديل مشروع قانون التعمير الجديد وطرحه على قبة البرلمان للمصادقة عليه.
كما أكد وزير السكن أن الدولة تولي أهمية للمحافظة على الترات المعماري الثقافي والديني.كما تشجع في هذا السياق المهندسين الى التصميم بما يحافظ على الهوية.
داعيا في الوقت ذاته المهندسين المعماريين الى الجودة في الانجاز العمراني بعد التخفيف من أزمة السكن.
بالمقابل يحرص القطاع -يضيف الوزير- على المتابعة النقنية والحديثة للمشاريع، ولعل أبرزها مركب وهران الجديد، وهذا تحسبا لاحتضان الجزائر لألعاب البحر المتوسط خلال 2022.
كما أشار الى أن قطاع السكن اكتسب قفزة نوعية لمسايرة المشاريع الكبرى منها جامع الجزائر. وفي هذا الخصوص كشف الوزير عن تكريم صاحب تصميم الجامع المهندس المعماري الألماني يورغن أنجل.
بالمناسبة هنأ الوزير الفائزين بالمسابقة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير لسنة 2021. اضافة الى المنتخب الوطني المحلي بعد تتويجه بكأس العرب.
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وزير السكن.. 937 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز
قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في وقت سابق، إن الإستراتيجية المسطرة تتطلب تضافر جهود كل الفاعلين. كما أشار وزير السكن، إلى أن القطاع قام بتوزيع أكثر من 490 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الخماسي.
وذكر وزير السكن، أن من هذه الكوطة، تم توزيع 100 ألف وحدة، في اطار الاحتفالات بذكرى الاستقلال. إضافة إلى توزيع عديد السكنات في الفاتح من نوفمبر احتفالا باندلاع الثورة التحريرية.
أما بالنسبة للتجهيزات، يواصل القطاع انجاز كل المرافق والبرامج المركزية وغير المركزية. كما تم استلام 2900 مرفق عمومي مبرمج في قطاعات التربية، الداخيلة والصحة، العدالة.
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