بلعريبي: لا تسامح مع الشركات الإنجاز المتحالية والمتأخرة في تجسيد المشاريع

إلتقى مساء اليوم الأحد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي مع ممثلي الشركات المنجرة.

اللقاء جرى بمقر المديرية الجهوية عنابة وحضره المدير المركزي لسير العمليات والمدير الجهوي لوكالة عدل عنابة.

واسمتع المدير العام للوكالة الى الانشغالات التي تعترض شركة كوزو في تجسيد مشاريع عدل ووعد بإيجاد حلول في أقرب الآجال.

من جهته دعا الشركة إلى الإلتزام بالشروط التعاقدية مع وكالة عدل خاصة ما يتعلق بالجودة ونوعية انجاز السكنات.

وفي حال عدم التزامها بدفتر الشروط يقول المدير العام أن الوكالة ستتخذ الإجراءات القانونية ضدها وعليها تحمل مسؤوليتها ويكون بجميع مشاريع “عدل” بمختلف الولايات وليس ولاية على حساب أخرى، مؤكدا انه ان وكالة لن تتسامح مع الشركات المتحايلة.

من جهته إلتقى ايضا المدير العام لوكالة عدل مسؤولي شركة أوزكا و استمع الى عرض عن تقدم الأشغال في المشاريع التي تشرف على انجازها بولاية عنابة.

هذا فقد دعا الشركة الى إحترام الآجال المحددة لتسليم السكنات وفي حال عدم إلتزام ستتخذ وكالة عدل الإجراءات القانونية ضدها حتى و إن ألزم ذلك فسخ العقد.

وبعد لقائه مع ممثلي الشركتين قال المسؤول الأول عن وكالة عدل أن هذه الزيارة الميدانية الى ولاية عنابة لن تكون الأولى والأخيرة بل ستبرمج زيارات أخرى لمتابعة المشاريع مضيفا انه لم يأتي من أجل الإستماع للأعذار بل لإيجاد حلول و الدفع بوتيرة الأشغال بهدف تسليم السكنات في آجال المحددة.