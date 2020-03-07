بلعريبي: لا تساهل مع أي مسؤول يسلم مشاريع “عدل” دون عدادات الكهرباء والماء

اجتمع اليوم، المدير العام لوكالة “عدل” محمد طارق بلعريبي، مع المدراء المركزيون والجهويون، مدراء و رؤساء المشاريع لكل الولايات.

اللقاء التقيمي جاء لدراسة وضعية الأشغال في المشاريع السكنية المبرمجة للتسليم في الثلاثي الأول من هذه السنة، والمشاريع غير المنطلقة.

اللقاء احتضنه مقر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بأولاد فايت بالعاصمة.

اللقاء استعرضت فيه بالنقاش المفصل كل العراقيل التقنية والادارية التي تواجهها المشاريع المبرمجة للتوزيع، في كل الولايات مشروعا بمشروع.

و شدد المدير العام محمد طارق بلعريبي على تجاوز كل هذه العراقيل المطروحة، من خلال الحلول الفورية التي قدمها خلال اللقاء، سواء تلك المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية أو الربط بالشبكات الأولية والثانوية، وخاصة بالنسبة للربط بالكهرباء و الغاز.

واوضح بلعريبي ان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في اجتماعها الأخير به التزمت بتجاوز كل هذه العراقيل وتقديم التسهيلات الضرورية وذلك ما سجل في عدد من المشاريع.

وقال بلعريبي في هذا الشأن انه لن يسمح من الآن فصاعدا بتسليم سكنات دون عدادات الكهرباء والماء.

واعطى المسؤول الأول على الوكالة، تعليمات صارمة، تتضمن احترام الآجال المبرمجة ونوعية السكنات، كما أكد على احترام الآجال المتعلقة بالدراسات الخاصة بمناقصات تعيين مكاتب الدراسات التقنية و مسابقات الهندسة بالنسبة للمشاريع غير المنطلقة.

وأكد محمد طارق بلعريبي أنه لن يتساهل مع كل مسؤول لن يفي بالالتزامات التي قدمها في لقاء اليوم، خاصة ما تعلق بتسليم المشاريع الجاهزة في الآجال المبرمجة ودون نقائص، موضحا أنه سيتفقدها ليقف شخصيا عليها.