بلعريبي: مصانع الأكسجين بالجزائر توفر 500 ألف لتر يوميا

طرح وزير السكن والعمران والمدنية، طارق بلعريبي، خلال ترأسه أشغال المكتب التنفيذي الـ86 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التجربة الجزائرية في مكافحة جائحة كورونا.

وكشف الوزير خلال كلمة ألقاها على هامش الأشغال، أن مصانع الأكسجين بالجزائر، ساهمت بتوفير ما يقارب 500 ألف لتر من الأكسيجين الطبي يوميا. وعليه تمكنت الجزائر من تحقيق الإكتفاء الذاتي ، مما سيفتح المجال نحو تصدير هده المادة.

وقال بلعريبي أن القرارات التي إتخدها الرئيس تبون بخصوص جائحة كوورنا ساهمت في مواجهة الأزمة الصحية. ومن بين القرارات تشغيل مصنع للأكسجين بالغرب الجزائري بسعة 100 ألف لتر يوميا، وطاقة تخزين مليون لتر، و5 ألاف قارورة يوميا. ليقارب الإنتاج المحلي 5 آلاف لتر من الأكسجين يوميا.

كما تم وضع حيز الخدمة مصنع إنتاج اللقاح “كورونافاك”، بالشراكة مع مختبر “سينوفاك” الصيني، وسيتم إنتاج حوال 1.3 مليون جرعة خلال شهر أكتوبر. على أن تبلغ القدرة الإنتاجية 5 مليون جرعة بحلول السنة القادمة.

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