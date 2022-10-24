قناة النهار بلعريبي: ملعب براقي يحتوي على آخر التكنولوجيات لتسيير المنشآت بقلم قناة النهار نشر في 24 أكتوبر 2022 - 21:31 الجزائر شارك غرِّد أرسل 265 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ISUeu الجزائر اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد الناظورة في تيارت غرقت في الاوحال والسيول بسبب خطأ من مقاول قناة النهار 16 أكتوبر منحة البطالة.. شروط جديدة وجدية أكبر قناة النهار 07 أكتوبر toutes options: الجولة الثانية من البطولة الوطنية لسباق التل قناة النهار 15 أكتوبر خنشلة / الربط العشوائي للكهرباء يهـ ــدد حياة قاطني التجمع الريفي بعين الطويلة قناة النهار 21 أكتوبر طالع هابط: النوي يحيي والي ولاية تيارت على مجهوداته ويطالب الشعب بالوقوف معه قناة النهار 23 أكتوبر دلال خير: شاب تعرض لحادث سقوط قلب حياته رأسا على عقب.. يطلب من المحسنين مساعدته في العلاج قناة النهار 07 أكتوبر مفيدة عداس : باش تقولي نحي خيمارك؟..مستحيل قناة النهار 14 أكتوبر النهار ترندينغ: قرار إستيراد السيارات أقل من 3 سنوات يصنع الحدث ويشعل مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 10 أكتوبر شاهد..هذا ماخلفه إنفـ.ـجار الغاز داخل شقة ببوفاريك قناة النهار 18 أكتوبر يحيى طبيش يقصف الفنان "بابيلون".. "لازم تطور روحك وتغني غنية جديدة باه تهدر على الشاب مامي" قناة النهار 20 أكتوبر