بلعريبي “ملعب وهران شيّد وفق مقاييس عالمية بشهادة الخبراء”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي أن ملعب وهران يكتسي نوعية عالمية وفق مقاييس دولية.

كما قال أن الملعب سيكون جاهزا لإحتضان منافسة ألعاب البحر المتوسط في تصريح لـ “النهار” اليوم الثلاثاء “ملعب وهران يكتسي نوعية عالمية، وفق مقاييس عالمية بشهادة الخبراء. تخلصنا من كل الإشكاليات منها الجانب البريوقراطي”.

كما تطرّق بلعريبي للحديث عن ملعب الدويرة وقال “ملعب الدويرة. قمنا بقرار يخصه وهو الإسراع في الإنجاز دون انقطاع بالنسبة للعمل. سيكون جاهزا قريبا. كما سارعنا في الانجازات”.

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