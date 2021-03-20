بلعريبي من جيجل: وضع ورقة طريق لتدارك التأخر في انجاز المرافق التربوية بالأحياء السكنية الجديدة

اكد طارق بلعريبي وزير السكن العمران والمدينة، على وضع ورقة طريق خاصة بعد تسجيل بعض التأخر في المرافق التربوية.

وذلك خلال زيارته لولاية جيجل، أين اكد على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار مستقبلا برمجة انجاز المرافق التربوية.

و كذا المساحات الخضراء، وساحات اللعب ضمن المشاريع السكنية الجاري انجازها من مختلف الصيغ.

وأضاف وزير السكن، انه لايمكن انجاز سكنات لائقة قبل منحها للمواطن دون ضمان حق الطفل في التمدرس في ظروف عادية.

او حرمان شباب هذه الاحياء السكنية الجديدة من مساحات خضراء او ملاعب رياضبة.

من جهته شدد المسؤول الاول على قطاع السكن على احترام اجال انجاز المشاريع السكنية مع ضرورة الاهتمام باشغال التهيئة الخارجية لهذه المشاريع.

كما شدد في ذات السياق على ان تكون التواريخ المحددة الخاصة بالتهيئة الخارحية لمختلف المشاريع تتوافق مع تواريخ تسليم الوحدات السكنية وتوزيعها على مستحقيها.

كما كشف هذا الأخير عن انطلاق كل المشاريع السكنية الخاصة بالمكتتبين الذين تمكنوا من دفع الشطر الاول.

أين اشار الى اهتمام الدولة بالبناء الريفي الذي يساهم بشكل كبير و مباشر في توطين سكان المناطق الجبلية.

هذا و اشرف طارق لعريبي وزير السكن العمران و المدينة خلال زبارته لجيجل على توزيع ما يزيد عن 1460 وحدة سكنية من مختلف الصيغ.