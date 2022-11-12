بلعريبي: “نحضّر دفتر شروط لاعادة تحديث وتغطية ملعب 5 جويلية”

كشف وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، سعي وزارته، لاعادة تحديث وتغطية ملعب “5 جويلية”، مع زيادة طاقته الاستعابية.

وصرح بلعريبي، لتلفزيون “النهار”: “نقوم بتحضير دفتر شروط خاصة باعادة تحديث وتغطية ملعب “5 جويلية”.

كما أضاف وزير السكن والعمران: “نهدف أيضا لزيادة الطاقة الاستعابية لهذا الملعب، لتصل إلى 70 ألف مقعد”.

وفيما تعلق بملعب براقي، أوضح الوزير: “ملعب براقي، أصبح جاهزا لاحتضان كل المنافسات والبطولات الإفريقية”.

وتابع طارق بلعريبي: “نسبة الأشغال بملعب تيزي وزو بلغت 88 بالمئة، بينما بلغت نسبة تقدم أشغال ملعب الدويرة 65%”.