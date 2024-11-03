بلعريبي: نسعى لإنجاز مليوني وحدة سكنية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الأحد، أن قطاعه في تحدٍ جديد يتمثل في برنامج رئيس الجمهورية. بالخماسي 2024/ 2029 والمتمثل في انجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر ولايات الوطن.

وقال الوزير خلال إشرافه على عملية توزيع السكنات بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. بالمسرح الجهوي “طيب شريف محمد” بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى. ” نحن مع تحدٍ جديد يتمثل في برنامج رئيس الجمهورية بالخماسي 2024/ 2029 والمتمثل في انجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ. عبر ولايات الوطن، نسعى لجعلها حقيقة على أرض الواقع وهذا باتباع منهجية علمية عملياتية يكون انطلاق العمل بها مطلع سنة 2025″.

وفي ذات السياق، أكد بلعريبي أن قطاعه الوزاري اتخذ جملة من التدابير التي من شأنها ضمان انطلاق حسن. في انجاز هذا الكم الهائل من السكنات بداية بتخصيص 261 مليار دينار جزائري كرخص إلتزام .

مؤكدا أن تم تسجيل 235 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بعنوان قانون المالية لسنة ،2025 والموزعة كالتالي. 10 آلاف مسكن عمومي ايجاري 40 ألف إعانة للسكن الريفي، 185 ألف مسكن بصيغة البيع بالايجار، مشيراً أن هذه الأخيرة التي ل اطالما لاقت رواجا كبيرا بين المواطنين. وهو ما تؤكده الأرقام المسجلة شهر جويلية المنصرم، أين تم احصاء مليون و400 ألف مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 3. حيث تم قبول مليون 24342 مسجل مؤقتا وهذا بعد القيام بالتحقيقات اللازمة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن. للتأكد من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الالكترونية وهذا من خلال القيام بمقارنة أولية مع مختلف البطاقيات. -يضيف الوزير-.

بلعريبي: اتخذنا جُملة من التدابير لإنجاح برنامج عدل3

كما أبرز بلعريبي أن قطاعه يسعى لضمان انطلاق ناجح لبرنامج عدل 3، ومن منطلق التجربة المكتسبة خلال عدل 1 و2. فقد اتخذ قطاع السكن جملة من التدابير، أبرزها توفير جميع الأوعية العقارية التي ستحتضن برنامج عدل 3. والمقدر مساحتها بـ 7 ألاف هكتار بالنسبة للشطر الأول في سابقة تعد الأولى من نوعها بفضل التنسيق المحكم بين وزارة السكن العمران والمدينة. ممثلة في مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء من جهة والسلطات المحلية التي نتوجه لها بخالص الشكر من جهة أخرى.

وأشار الوزير في كلمته، أن هذه الأرقام تؤكد سعي السلطات العليا للبلاد لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة. من خلال توزيع هذا الكم الهائل من السكنات التي تزامنت ومختلف المحطات التاريخية بجزائرنا الحبيبة .

حيث أعلن المسؤول الأول عن قطاع السكن، عن توزيع 102 ألف 136 وحدة سكنية عبر التراب الوطني. قدرت حصة ولاية عين الدفلى بـ1587 وحدة سكنية.

وفي الختام، بارك الوزير للشعب الجزائري بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على وطننا. بالمزيد من التقدم والازدهار وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على الجزائر.

كما حيا عناصر الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي أبدع في العرض العسكري المهيب. خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

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