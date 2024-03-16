بلعريبي: هذه المشاكل لن تتكرر في عدل 3

كشف وزيرالسكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أن قطاعه صدد التحضير لإنطلاق في مشروع سكنات عدل 3 قبل نهاية السداسي الأول.

وخلال الزيارة التفقدة التي قادته إلى ولاية أدرار تعهد بلعريبي للصحافة بأن التجربة والمشاكل التي عرفتها عدل 2 لن تتكرر في عدل 3 .

كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل التجارب والعوائق التي اعترضت مشروع عدل 1 وعدل 2، متعهدا. يضيف الوزير.

وفي ذات السياق أكد الوزيرأن الإجتماع الذي نظم نهايةالاسبوع الماضي بخصوص الأوعية العقارية من أجل إنطلاق عدل 3

كما نوه الوزير أن الأوعية العقارية كانت عائقا في مشروع عدل 2 من خلال صعوبة الاختيار والتسوية

وتابع الوزير تم الحصول على المواقع والقطع الأرضية قبل الانطلاق في الاكتتاب في مشروع عدل 3 بالتنسيق مع الولاة.

وخلال الزيارة التي قادته لولاية ادرار كشف الوزير عن تخصيص برنامج سكني هام لفائدة للولاية، بعدد إجمالي يصل إلى أزيد من 15000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بقيمة مالية تصل إلى أكثر من 23 مليار دينار.

ويشمل البرنامج السكني صيغ العمومي الايجاري، الترقوي المدعم، السكن الريفي، والتجزئات الإجتماعية.