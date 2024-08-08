بلعريبي وحماد يضعان حجر أساس المركب الرياضي ببشار

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، رفقة وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، على وضع حجر أساس المركب الرياضي ببشار.

وكشفت وزارة السكن والعمران والمدينة، بأن المركب الرياضي ببشار، سيضم العديد من المرافق الرياضية المختلفة.

وحسب ذات المصدر، سيتضمن هذا المركب، ملعب مغطى (25 ألف مقعد)، ملعب ألعاب القوى (6500 مقعد)، مسبح شبه أولمبي (1200 مقعد)، وقاعة متعددة الرياضات (400 مقعد).