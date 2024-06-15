بلعريبي يأمر بالإنتهاء من إنجاز سكنات هذه المواقع قبل 5 جويلية

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بضرورة الانتهاء من موقع 1228 جنان السفاري سكن بصيغة العمومي الايجاري، بصفة تامة قبل 5 جويلية المقبل.

وحسب بيان للوزارة، قام الوزير اليوم السبت، بزيارة موقع 1228 جنان السفاري سكن بصيغة العمومي الايجاري. الذي يشرف على انجازه ديوان الترقية والتسير العقاري للدار البيضاء.

لينتقل بعدها الوزير إلى موقع سويدانية 1728 صيغة العمومي الإيجاري الذي يشرف على انجازه ديوان الترقية والتسير العقاري لحسين داي. أين أمر بتسريع وتيرة الأشغال. والإنتهاء من 780 وحدة سكنية من أصل 1780 وحدة قبل 5 جويلية القادم.

للإشارة فإن الوزير سبق له وأن تفقد الموقعين بتاريخ 25 ماي الفارط.

هذا وأشرف وزير السكن على زيارة ميدانية لمشروع موقع 176 مسكن ترقوي حر بجنان سفاري ببلدية جسر قسنطينة التابع للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

أين إستمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية فوزي مخطوط. عرض فيه مختلف تفاصيل المشروع.

ويمتد المشروع على مساحة اجمالية قدرها 6288 متر مربع، ويتكون من برجين لـ22 طابق مع وجود محلات تجارية وفضاءات خدماتية. ومدة إنجاز هذا المشروع 25 شهر.

هذا وأمر الوزير بضرورة العمل بوتيرة أسرع تسمح بالإنتهاء من كل أشغال الخرسانة في ظرف لا يتعدى 10 أشهر.

وواصل الوزير زيارته الميدانيه بالتنقل إلى موقع 10670 وحده سكنيه صيغه البيع بالايجار قيد الإنجاز بسيدي عبد الله.

ووقف الوزير على وتيرة الأشغال المتسارعه في المشروع وعاين أشغال التهيئه والطرقات.

ليترأس بعدها بمقر وحدة قيادة المشروع إجتماعا تقنيا قيم فيه نسبة الإنجاز ووضع خريطه طريق من شأنها إستكمال مشروع في أقرب الأجل.