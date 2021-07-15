بلعريبي يأمر بالإنطلاق السريع في التهيئة الخارجية للقطب الحضري “حجر المنڤوب” بقالمة

عقد صباح اليوم، الخميس، وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، بمقر الوزارة لقاء تقني بخصوص القطب الحضري “حجر المنڤوب” بولاية قالمة

وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاء أشرف عليه وزير السكن وبحضور إطارات مركزية ولامركزية للقطاع بولاية قالمة. وكان فرصة لتقييم مدى تقدم أشغال إنجاز السكنات وإسداء التعليمات بضرورة الإنطلاق السريع في أشغال التهيئة الخارجية. بما في ذلك الربط بكل الشبكات الضرورية للسكنات بهذا القطب الحضري.