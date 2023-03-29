بلعريبي يأمر بالتعجيل في فتح مجال الاستثمار في المدينة الجديدة ببوغزول

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي تعليمات هامة خلال ترأسه لقاءً تقنيا خصص لمشروع المدينة الجديدة لبوغزول.

وخلال اللقاء الذي حضره الإطارات المركزية للوزارة وكذا مدير المدينة الجديدة لبوغزول أمر بلعريبي بالتعجيل في فتح مجال الاستثمار في المدينة الجديدة.

كما أسدى وزير السكن تعليمات بالإنطلاق في مشروع تصفية المياه في أقرب الأجال ما يسمح بفتح آفاق جديدة للمدينة.

وحسب بيان الوزارة تمحور القاء تمحور اللقاء حول مشروع بناء المقر الجديد للمدينة الجديدة لبوغزول. وكذا ملف فتح المجال للاستثمار بالمدينة الجديدة لبوغزول. بالإضافة إلى مشروع انجاز وحدة تصفية المياه بالمدينة الجديدة لبوغزول.