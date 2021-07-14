بلعريبي يأمر بتسريع الأشغال بالقطبين الحضريين “واد غير” و”سيدي بودراهم” ببجاية

أمر وزير السكن محمد طارق بلعريبي، بضرورة تسريع الأشغال بالقطبين الحضريين “واد غير” و”سيدي بودراهم” ببجاية.

ويأتي هذا خلال الإجتماع الذي ترأسه الوزير اليوم الأربعاء، بحضور مسؤولي القطاع، والذي خصص لمتابعة مدى تقدم المشاريع السكنية وكذا التهيئة على مستوى القطبين الحضريين “واد غير” و”سيدي بودراهم”.

وفيما يخص القطب الحضري “واد غير” الذي يحتوي على 16 ألف وحدة سكنية، 2.650 بصيغة عمومي إيجاري منها لازالت مبرمجة للتسليم، أسدى الوزير تعليمات لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية مفادها التسريع في عملية الربط بمختلف الشبكات قصد تسليم السكنات، اما بالنسبة لسكنات عدل فإن الأشغال بها تعرف وتيرة جد معتبرة.

أما القطب الحضري “سيدي بودراهم” فقد اعطى بلعريبي تعليمات من اجل الإسراع في ربط السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري والمقدرة بـ 2004 وحدة سكنية بالشبكات المختلفة.