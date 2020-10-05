بلعريبي يأمر بتسريع التهيئة الخارجية لمشروع 6000 وحدة سكنية عدل الرتبة بقسنطينة

تنقل المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي، صباح اليوم الإثنين، إلى قسنطينة.

وحسب بيان للوكالة، جاءت هذه الزيارة، لتفقد سير الأشغال بموقع 6000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بالرتبة.

وخص المسؤول الأول عن الوكالة، زيارته للموقع، بتفقد سير الأشغال في 3000 وحدة سكنية المبرجة للتسليم.

وحث بلعريبي، مؤسسات الإنجاز، على تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية والربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء، بهدف تسليمها في أقرب الآجال مع ضمان النوعية.

وطالب ذات المسؤول، جميع مؤسسات الإنجاز بتعزيز الورشات بالوسائل البشرية والمادية اللازمة.

ومن جهة أخرى، ألزم المدير العام مؤسسات الإنجاز المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية، بإعتماد نظام عمل قائم على إنهاء الأشغال تجزئة بتجزئة.

كما إلتقى المدير العام بهذه المناسبة، مع ممثلي المكتتبين، وتركز اللقاء حول أهم إنشغالاتهم المتعلقة بتقدم الأشغال ومواعيد تسليم السكنات، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بعملية التوزيع.

وأكد المدير العام للوكالة، لممثلي المكتتبين، متابعته شخصيا لتقدم الأشغال بهذا الموقع والتكفل بإنشغالاتهم المطروحة.

وتأتي هذه الزيارة تتويجا لزيارته الأخيرة إلى ولاية قسنطينة، والتي تترجم حرصه على متابعة التعليمات التي قدمها خلال زياراته الميدانية السابقة، يضيف البيان.