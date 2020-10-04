بلعريبي يأمر بتسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية لموقع 1077 مسكن بالقنطرة في عنابة

واصل المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي زيارته الميدانية الثانية لمشاريع عدل عنابة.

وتفقد بلعريبي عشية اليوم موقع 1077 مسكن بالقنطرة عنابة واطلع على مدى تنفيذ التعليمات التي اسداها خلال زيارته الأخيرة، والتي تخص تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية المسؤول الاول عن وكالة عدل.

ووجه تعليمات لشركة الإنجاز المشرفة على هذا المشروع كما الزمها العمل بمخطط عمل يرى فيه المدير العام بأنه يسرع وتيرة الأشغال.

هذا ويعرف مشروع 1077 وحدة سكنية بالقنطرة عنابة تقدما في الأشغال منذ الزيارة الاولى التي قادت المدير العام لوكالة عدل إلى مشاريع عدل بعنابة.