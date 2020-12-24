بلعريبي يأمر بتسريع وتيرة إنجاز وتسليم سكنات عدل بوهران

قام عشية أمس الأربعاء، المدير العام لوكالة عدل محمد طارق بلعريبي، بزيارة ميدانية لمشاريع عدل بولاية وهران.

وحسب بيان للوكالة، اليوم الخميس، اطلع بلعريبي، على مدى تقدم أشغال كل المواقع.

كما إلتقى المدير العام للوكالة، ممثلي شركات الانجاز كما حضر اللقاء ممثلي المكتتبين.

ووجه بلعريبي، جملة من التعليمات، بعد إستماعه إلى عرض عن تقدم الأشغال بهذا الموقع.

وتمثلت التعليمات، في ضرورة تسريع وتيرة الأشغال خاصة منها الداخلية.

بالإضافة إلى تنصيب شركات مقاولاتية مناولة بالسكنات الجاهزة لتسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية.

وكذا تدعيم الورشات بالموارد المادية والبشرية خاصة في المشاريع التي تعرف تأخر طفيف.

وضرورة التنسيق بين شركة الإنجاز ورؤساء مشاريع وكالة عدل ومكاتب الدراسات، للإنطلاق في أشغال شبكة الكهرباء والغاز وقنوات الصرف الصحي في السكنات المنتهية الأشغال.

كما أكد بلعريبي، على ايجاد حل فعلي لمشكل ربط المياه.

وكذا ضرورة تسطير ورقة طريق تهدف الى الدفع بوتيرة الأشغال وتسليم السكنات في اقرب الآجال.

واشراك المكتتبين في زيارة معاينة قبل استلام سكناتهم من اجل رفع التحفظات التي قد يسجلونها.

والزام شركات الانجاز على احترام جودة ونوعية السكنات.

ومن جهته عبر ممثلو مكتتبي عدل وهران عن ارتياحهم لزيارة المدير العام للوكالة، مجددين ثقتهم في الوكالة.

كما أكدوا إن المسؤول الأول عن الوكالة كان عند وعده.

وأضاف ممثلو المكتتبين، إن الاجراءات التي تتخذها الوكالة تصب كلها في صالح تسريع وتيرة الأشغال.