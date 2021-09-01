بلعريبي يأمر بتسليم السكنات خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تعليمات صارمة تقضي بضرورة احترام جميع الإلتزامات المسطرة سلفا. والخاصة بتسليم السكنات خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية.

أشرف اليوم الأربعاء، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على ترأس اجتماع تقييمي ضمّ الإطارات المركزية للوزارة.

الاجتماع تطرق لمشاريع برنامج البيع بالإيجار “عدل” على مستوى ولايات الجزائر شرق، الجزائر غرب، وهران، عنابة، قسنطينة، سطيف، ورقلة وتيارت.

الوزير وعقب الإستماع لعرض مفصل حول مشاريع البيع بالإيجار “عدل” على مستوى الولايات المذكورة سابقا،