بلعريبي يأمر بتطبيق نظام الرقمنة على المدينتين الجديدتين بوينان وعلي منجلي

أشرف اليوم الثلاثاء وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على حضور عرض للرقمنة التامة للحي رقم 32 منطقة A4 وكذا الانطلاق في رقمنة باقي المدن الجديدة من طرف الوكالة الوطنية للتعمير ANURB.

وحضر الاجتماع كل من، الأمين العام للوزارة ورئيسة الديوان وعدد من الإطارات المركزيين للقطاع ومسيري المؤسسات التابعة.

وبعد افتتاح اللقاء من طرف الوزير، قدم مدير الوكالة الوطنية للتعمير كلمة بيّن فيها أهمية هذا التطبيق المستحدث من طرف الوكالة وتشغيله وفقا للتعليمات المسداة من طرف السيد الوزير خلال اللقاء الذي جمعهم سابقا.

بعد ذلك، قدم العرض من طرف أوفروخ ريمة مديرة المشاريع بوكالة ANURB، حيث قامت بتقديم بطاقة فنية عن كيفية استعمال هدا النظام المعلوماتي الذي يشتغل ببرنامج ARC GIS، ما يسمح بدراسة علمية بالماسح ثلاثي الابعاد للحي 32 منطقة A4 بسيدي عبد الله .

وسمحت هده التقنية الجد حديثة بنسخ الحي بغية اعطاء كل المعلومات المتعلقة به بصورة آنية ودقيقة، أين يمكن استعمالها أثناء الأشغال المختلفة وحتى في الظروف الاستثنائية، كما يوفر هذا النظام المعلوماتي الحديث معلومات مختلفة عن الحي،عدد السكان ،أسماء مالكي السكنات، طبيعة برنامج السكن ،.شبكات الربط بالغاز، الكهرباء والماء،المصاعد الهوائية ومخارج النجدة و جميع المخططات التقنية/الإدارية/المدنية/الهندسية سواء على مستوى السكنات او التجهيزات العمومية أو الخزانات المائية .

وهو ما يسمح بتسهيل وتسريع الاشغال التي تطرأ على الحي و معرفة مكان الأعطاب وتعديلها بسرعة، كما يسمح يتزويد السلطات المحلية بالمعلومات الضرورية التي تستدعي التدخل السريع في حالة انجاز أشغال ترميم، اصلاح ،تغيير أو حتى في حالة حريق، وهو ما يندرج في إطار سياسة رقمنه المدينة الجديدة لسيدي عبد الله .

كما أسدى الوزير تعليمات بضرورة الاستعجال في تطبيق هدا النظام على مستوى المدينتين الجديدتين بوينان وعلي منجلي، سيران العملية أشرفت عليه وكالة ANURB حيث يحرص على انجاز التطبيق مهندسون جزائريون أكفاء.