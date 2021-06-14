بلعريبي يأمر بضرورة إنهاء مشاريع LPP قبل نهاية السنة الجارية
شدد وزير السكن محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، على ضرورة إنهاء جميع مشاريع السكن الترقوي العمومي قبل نهاية السنة الجارية.
ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماعا تقنيا،للوقوف على مدى تقدم أشغال سكنات LPP
، خاصة تلك المعنية بالتوزيع يوم 5 جويلية المقبل.
ووجه الوزير
في هذا الإطار، إعذارات للمكتتبين الذين لم يقوموا بتسديد الشطر الثاني والثالث لسكناتهم.
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