بلعريبي يأمر بمضاعفة عدد العمال بموقع الصفصاف من أجل تسليم السكنات

أمر وزير السكن والعمران طارق بلعريبي مؤسسات الإنجاز بضرورة مضاعفة عدد العمال بموقع الصفصاف بولاية البليدة من أجل تسليم السكنات إلى أصحابها في الوقت المحدد.

وحسب بيان للوزارة، فقد قام الوزير بزيارة مفاجئة إلى موقع الصفصاف، أمس، الإثنين. أين عاين أشغال التهيئة بكل من 3.750 مسكن بيع بالإيجار “عدل”. و4.440 مسكن عمومي إيجاري. غير أنه لم يقتنع بنسبة تقدم الأشغال وكذا وتيرة تسارعها. ترأس اليوم الثلاثاء، إجتماعا تقنيا ضمّ مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء. ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة.

وأوضح المدراء نسبة الربط بشبكات الكهرباء والغاز التي بلغت نسبتها 100 بالمائة بسكنات 3.750 “عدل”. و95 بالمائة بالنسبة لشبكات الكهرباء بالنسبة لـ 4.440 مسكن عمومي إيجاري. و40 بالمائة بالنسبة لشبكة الربط بالغاز.

وأضاف البيان، أن الوزير سأل مؤسسات الإنجاز عما إذا كانت مستحقاتهم المالية مسددة. الأمر الذي تمّ من طرف الإدارة، أين أمر الوزير بعدم التحجّج بأي أسباب تقنية أخرى مع ضرورة تكثيف العمل ومضاعفة عدد العمال لتحقيق الوعود المقدمة من طرف المدراء. بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في الإنتهاء من إنجاز هذه الـ 8.190 وحدة سكنية خدمة للمواطن الذي يطالب مرارا وتكرارا بضرورة تسلم سكناتهم.

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