بلعريبي يأمر بمعاينة أحياء سكنات “عدل” و”LPP” قبل توزيعها خلال الثلاثي القادم

أمر وزير السكن محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، بمعاينة أحياء السكنات التي سيتم توزيعها خلال الثلاثي القادم.

ويتعلق الأمر بأحياء سكنات “عدل” وسكنات الترقوي العمومي “LPP”، حيث سيتم التأكد من تزويدها بخزانات مائية.

ويأتي هذا خلال الإجتماع الذي ترأسه الوزير بحضور كلا من :

– الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة.

– رئيسة الديوان لوزارة السكن والعمران والمدينة.

– المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بالوزارة.

– المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

– الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

بالإضافة إلى مسؤولين عن المديرية التجارية ومديرية الإعلام الآلي لوكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية “ENPI”.