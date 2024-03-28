بلعريبي يؤكد على احترام آجال إنجاز البرامج السكنية بتيسمسيلت

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بتيسمسيلت، على احترام آجال انجاز مختلف البرامج السكنية الموجّهة للولاية مع الحرص على نوعية الأشغال.

و خلال زيارته التفقدية إلى الولاية، أمر الوزير القائمين على قطاع السكن بتيسمسيلت. على ضرورة الانتهاء من أشغال انجاز مختلف البرامج السكنية بالولاية قبل نهاية السنة الجارية. وذلك بتدعيم ورشات الانجاز للاسراع من وتيرة الأشغال، مُلحا على العمل بنظام ثلاث فرق لتسليم البرامج السكنية.

كما شدّد بلعريبي على الاسراع في الاجراءات لحصول المستفيدين من التحصيصات الاجتماعية للبناء الذاتي على الإعانات المالية التي خصصتها الدولة لهذا الصنف من السكن، مؤكدا على مرافقة قطاعه للولاية في القضاء على السكن الهش.

و قد قام الوزير خلال هذه الزيارة، بمعاينة مشروع التهيئة الحضرية بوسط مدينة خميستي، وتفقد ورشات مختلف البرامج السكنية بالولاية ومنها التي استفادت بها في إطار البرنامج التكميلي للتنمية.

كما قُدمت للوزير عروض حول مخطط شغل الأراضي ومدى تقدم أشغال تهيئة الطرقات والشبكات المختلفة لمشروعي 2000 سكن عمومي ايجاري المسجل في إطار البرنامج التكميلي للتنمية و1000 سكن بصيغة البيع بالإيجار بمنطقة بومنقوش بعاصمة الولاية ومجمع مدرسي ومتوسطة وثانوية ومقر للأمن الحضري بذات المنطقة.

و تلقى أيضا عرض حول العقار المسترجع عقب عملية هدم السكنات الفوضوية بعديد أحياء عاصمة الولاية.

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