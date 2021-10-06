بلعريبي يبحث مع السفير الصيني سبل تسريع وتيرة الأشغال بالمركب الرياضي لوهران

بحث وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، لي ليان هو، سبل تسريع وتيرة الأشغال بالمركب الرياضي لوهران الذي سيحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط صائفة 2022.

ويأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع الطرفين بمقر وزارة السكن والعمران.

وحسب بيان وزارة السكن، وفقد خصص اللقاء للوقوف على عدد من الانشغالات المسجلة على مستوى المركب الرياضي بولاية وهران الذي سيحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط صائفة 2022، أين تباحث الطرفان السبل والآليات الواجب تفعيلها والإجراءات الواجب اتّخاذها قصد تسريع وتيرة الأشغال على مستوى الصّرح الرياضي.

وقد أبدى الطرفان ارتياحهما خاصّة في ظلّ وجود رغبة في انهاء جميع الأشغال على مستوى المركب الأولمبي ما سيسمح بضمان نجاح هذه التظاهرة الرياضية المتوسّطيّة، يضيف البيان.