بلعريبي يبحث مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التعاون في قطاع السكن

استقبل اليوم، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السفيرة سلمة مليكة حدادي، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والأربعين لبنك التنمية “شلتر أفريقيا”، المنعقدة بفندق الأوراسي بالعاصمة الجزائر.

وقد شكّل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون، حيث تم التطرق إلى الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في قطاع مواد البناء، فضلًا عن الخبرة الواسعة التي راكمتها في مجال إنجاز المشاريع السكنية، وإمكانية تصدير هذه الخبرة إلى دول القارة الإفريقية.

كما تم التأكيد خلال النقاش على أهمية تسويق مواد البناء الجزائرية على المستوى القاري، نظرًا لجودتها العالية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الإفريقية.