بلعريبي يتباحث مع نظيره الصيني 

تباحث وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم، مع نظيره وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، ني هونج.

وتبادل الطرفان سبل التعاون وتم عرض فيلم مرئي لبعض المشاريع العمرانية في الجزائر. لا سيما تلك المنجزة من طرف مؤسسات صينية.

كما تنقل الطرفان إلى مشروع مقر وزارة السكن والعمران والمدينة الجديد.

واختتم اللقاء بتكوين لجنة من الخبراء الجزائريين ونظرائهم من جمهورية الصين الشعبية. تعنى بمناقشة محاور متعلقة بالتخطيط العمراني والحضري ومواد البناء وأساليب وطرق البناء. من شأنها السماح بتطوير الأقطاب السكنية. وكذا إعطاء بعدٍ جديد للأنماط العمرانية الخاصة بالأقطاب الحضرية التي سيتم إنجازها.