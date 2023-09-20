بلعريبي يترأس إجتماعاً تقنيا ضم المؤسسة المكلفة بإنجاز المدينة الإعلامية

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، عشية اليوم الإربعاء، 20 سبتمبر 2023، بمقر الوزارة إجتماعاً تقنيا ضم المؤسسة المكلفة بإنجاز المدينة الإعلامية “Dzair Media City”.

وحسب بيان الوزارة، فإن الاجتماع إستهل بتقديم عرض فيلم قصير تضمنت محاوره النقاط التالية:

1- التوجيهات العامة لضبط مخطط الكتلة الذي يحتوي على منطقة الإعلام المتكونة من 05 أبراج وقاعدة أساسية تضمن الربط والحركية بين الطوابق السفلية وهي مخصصة لجميع المتعاملين في مجال الإعلام وتتربع على مساحة إجمالية 629288 م² كبنية فوقية إضافة إلى المنطقة الثانية المخصصة لمباني الأستوديوهات للمتعاملين العموميين .

2- كما تم التطرق إلى مخطط الحركة داخل المنشأة لتخصيص المسالك المعبدة والمداخل وربطها بالمحيط الخارجي لضمان نجاعة تنقل الأشخاص وتفادي الإزدحامات عبر عملية محاكاة جد مضبوطة حيث أن المرآب المخصص تقدر مساحته 164230 م² للعلم أن الدراسة الأولية مطابقة لمتطلبات وشروط المتعاملين المنصوص عليها في دفتر الأعباء خاصة التهيئة الوظيفية والعملياتية من المساحة وفضاءات العمل.

3- تم عرض عشرة إقتراحات للمخططات الهيكلية للأبراج خاصة نظام المقاومة والعناصر الرئيسية للمباني وتصميمها (لصلابتها واستقرارها وكذا متانتها) لتحمل كل الأحمال والقوى الداخلية والخارجية بأشكال هندسية مختلفة ومختلطة من الخرسانة المسلحة والفولاذ (عناصر معدنية).

4- من جهة أخرى تم عرض المعاملات وفرضيات الحساب حيث أن المشروع سَيُشيد حسب نظام القواعد المضادة للزلازل (RPA 99 version 2003) وفي منطقة 1 بسرعة رياح مرجعية 25 م/ث حسب نطام الثلوج والرياح(RNVA) وكذلك قواعد حساب المنشآت الخرسانية والفولاذية (CBA 93) و (CCM97).

5- الواجهات والجدران الستائرية وكيفية تثبيتها على الهيكل ومقاومتها عبر تصميم مدقق يضمن إستقرارها ضد الأحمال والقوى مع توفير شروط الراحة والرفاه داخل المباني عبر تقنيات العزل مع إعطائها شكل هندسي ملائم.

6- كما تم عرض النظم المطبقة كنظام التبريد والتدفئة وكذلك نظام الحماية ضد الحرائق والتزويد بالتيار الكهربائي ونظام الوقاية ضد الصواعق وتسييرها بطريقة أوتوماتيكية وعن بعد وكذلك شبكة التزويد بالمياه.