بلعريبي يترأس اجتماعا تقنيا لمشروع انجاز مدينة برلمانية

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، إجتماعا تقنيا لمشروع جديد متمثل في مشروع إنجاز مدينة برلمانية.

وحسب بيان الوزارة، فإن المشروع الذي تم عرضه من طرف مكاتب دراسات كل حسب رؤيته وتصوره وهندسته.

حيث تمت مناقشة التصاميم المقدمة من طرف مكاتب الدراسات المذكورة سلفا من جميع ابعادها الهندسية والفكرية.

مع تسليط الضوء على إبراز الطابع الجزائري في هذا المشروع الجديد الذي سيعد مكسبا هاما.

وستحتضن المدينة البرلمانية الغرفتين البرلمانيتن (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) بالإضافة إلى تجهيزات اخرى تشكل في مجملها مدينة برلمانية بأتم معنى الكلمة.