بلعريبي يترأس اجتماعا تنسيقيا هاما 

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا .

وحسب بيان اللوزارة الاجتماع ضم إطارات الوزارة المركزية، وكذا المدراء العامون للمؤسسات والهيئات تحت الوصاية.

وخصص هذا الاجتماع لعرض، مناقشة والمصادقة علي ورقة الطريق القطاعية، وذلك وفق الآليات والميكانزمات المحددة من طرف القطاع.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى العروض التفصيلية التي قدّمها المدراء العامون، بخصوص وضعية البرامج القطاعية. وكذا التحديات المطروحة ميدانيًا.

وأسدى بلعريبي تعليمات وتوجيهات حدد من خلالها الأولويات الواجب تنفيذها، منها تسريع وتيرة الإنجاز،تعزيز الانسجام بين التخطيط والتنفيذ.

بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الانتقال من منطق الإجراءات إلى منطق النتائج.

كما أكد بلعريبي على ضرورة توجيه كل الجهود نحو اهتمامات وانشغالات المواطن، وجعل الاستجابة لتطلعاته في صميم العمل القطاعي.