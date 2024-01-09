بلعريبي يتفقد أشغال التهيئة بملعب “علي لابوانت” بالدويرة

تنقل وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي إلى ملعب الدويرة بالجزائر العاصمة لمعاينة مدى تقدم الأشغال.

وتفقد طارق بلعريبي أشغال التهيئة الخارجية للملعب، وجميع الأشغال المتبقية في الملعب، كما أمر مؤسسة الإنجاز بضرورة الانتهاء من هذه الأشغال.

واجتمع وزير السكن والعمران والمدينة مع مؤسسة الإنجاز الصينية المكلفة بأشغال إنجاز الملعب التي ثبت من خلال تقارير إخلالها بالالتزامات التعاقدية في تنفيذ الأشغال الموكلة لها.

كما أبدى بلعريبي عدم رضاه التام من أداء مؤسسة الإنجاز الصينية بخصوص إخلالها ببنود العقد لا سيما ما تعلق منه بآجال الإنجاز وتسليم المشروع.

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