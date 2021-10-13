بلعريبي يثمن جهود الدول العربية في مجال التعاون في الإسكان والتعمير

ترأس محمد طارق بلعريبي وزير السكن، اليوم الأربعاء، اشغال المكتب التنفيذي الـ86 لمجلس وزراء الإسكان و التعمير العرب بمقر جامعة الدول العربية. بحضور وزراء كل من السعودية، جيبوتي، تونس، الجزائر، الامارات العربية المتحدة و السودان.

وخلال الكلمة التي ألقاها الوزير، ثمن خلالها جهود البلدان العربية في مجال التعاون في الإسكان والتعمير. كما عرض ملخصا حول التجربة الجزائرية الرائدة في مجال السكن والإنجازات الضخمة التي هي في طور الإنجاز و التحديات المقبلة. على أمل المشاركة في أشغال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي سينعقد يومي 14 و16 ديسمبر المقبل بالأردن.

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