بلعريبي يدرس التحضيرات لوضع حجر الأساس للمدينة الاعلامية

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم، إجتماعا تقنيا خصص للتحضير لوضع حجر الأساس للمدينة الاعلامية.

وحسب بيان الوزارة قدم خلال الإجتماع عدة مقترحات لمشاريع تصاميم أولية لهذه المدينة على أن يتم عرضها على لجنة سيتم تشكيلها من عدة قطاعات وزارية توكل لها مهمة اختيار التصميم النهائي وفقا لدفتر الشروط.

وأضاف البيان أن الإجتماع الذي التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية حيث قد أعلن في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية يوم 7 ماي الماضي، أن “وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة سيكون في 5 جوان المقبل تزامنا مع الاحتفال بذكرى استرجاع السيادة الوطنية”.