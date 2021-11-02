بلعريبي يدشن موقع 1000 مسكن “عدل” بالطارف

أشرف اليوم الثلاثاء وزير السكن والعمران والمدينة ، طارق بلعريبي على مراسيم تدشين موقع 1000 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار “عدل“.

وشارك في مراسيم التدشين والي ولاية الطارف، رفقة فيصل زيتوني المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. والمدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع والمدير الجهوي لوكالة عدل عنابة.

وبالمقابل ثمن المكتتبون جهود وزارة السكن في تسريع وتيرة الأشغال والوقوف الميداني لوكالة عدل. كما عاين الوزير الشقة النموذجية بذات الموقع.

وشرع وزير السكن اليوم الثلاثاء في زيارة عمل وتفقد وتوزيع السكنات بولاية الطارف. حيث إستهل زيارته بمعاينة الحي الريفي مقرن ببلدية بوفوس ثم تنقل الى المحطة الثانية بلدية القالة لمعيانة وضعية البنايات القديمة.

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وتعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة بمناسبة الذكرة الـ67 لإندلاع التورة التحريرية المجيدة يوزيع 90 ألف وحدة سكنية.

وقال وزير السكن أن تسارع الانجاز جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية الذي حثّ على ضرورة الإسراع بالمشاريع. وبخصوص المشاريع طور الإنجار، قال بلعريبي أن قطاعه بصدد إنجاز 200 ألف وحدة سكنية بوتير يمكن القول عنها لا بأس بها.

وبالمقابل، أشار، طارق لعريبي ان السرعة في الإنجاز لا يمكن ان تكون على حساب الجودة.

للإشارة أشرف اليوم الإثنين والي ولاية بجاية، على تسليم 4180 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”. على هامش الإحتفلات المخلدة للذكرى الـ67 لإندلا ثورة التحرير المجيدة، وتخليدا لذكرى الشهداء.

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