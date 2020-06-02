بلعريبي يسدي تعليمات بضرورة التعجيل في تسليم مشاريع موقع عدل ببابا حسن والدويرة

أسدى المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره “عدل” ، طارق بلعريبي، تعليمات إلى كل من الشركة الصينية المشرفة على انجاز موقع 3000 مسكن عدل ببابا حسن وموقعي 3246 و3754 عدل بالدويرة.

وقام بلعريبي، خلال زيارة ميدانية قادته أمس الإثنين، بالإطلاع على نسبة تقدم الأشغال بالمواقع، حيث شدد على ضرورة إحترام معايير الجودة ونوعية.

كما أسدى تعليمات الى كل من الشركة الصينية المشرفة على انجازها و الشركة الوطنية التي تتولى انجاز التهيئة الخارجة لذات المواقع.

وأعطى توجيهات لمدراء المشاريع و المدراء الجهويين التابعين لوكالة عدل ابرزها السهر على سير الاشغال دون توقف، والالتزام بتسليم المشاريع مكتملة ودون ادنى نقائص، قصد التعجيل في تسليمها للمكتتبين.

وضرورة التنسيق بين شركات الانجاز ومكاتب الدراسات ومدراء المشاريع ومداراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء لضمان السير الحسن للمشاريع.