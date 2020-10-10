بلعريبي يشدد على تسريع الأشغال بمواقع “عدل”المرتقب توزيعها في أول نوفمبر المقبل

تراس اليوم السبت، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل محمد طارق بلعريبي إجتماعا تنسيقيا مع المدراء الجهويين لوكالة عدل.

الإجتماع حضره المدير العام المساعد المكلف بمتابعة مشاريع عدل المدير المركزي لسير العمليات، وإستمع الى عرض حول تقدم الأشغال بالسكنات الجاهزة بمختلف المشاريع الموزعة عبر التراب الوطني.

وأعطى بلعريبي تعليمات صارمة للمدراء الجهويين بتنصيب مؤسسات مقاولاتية مناولة في المشاريع التي تعرف تأخر في انجاز أشغال التهيئة الخارجية و يكون ذلك خلال 24 ساعة القادمة .

وتنفيذ التعليمات التي أسداها المدير العام لوكالة عدل خلال زيارته الميدانية التي قادته الى عدة مشاريع عدل بمختلف الولايات.

كما امر بتكثيف العمل بنظام التناوب 8 x 2و8 x 3 بالمشاريع التي تعرف تأخر في أشغال التهيئة الخارجية مع ضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية في المشروع لتجنب التأخر .

وقال بلعريبي: على المدراء الجهويين إتخاذ اجراءات صارمة ضد الشركات المتقاعسة المتهاونة في إنجاز أشغال التهيئة الداخلية و الخارجية.

كما على المدراء الجهويين معالجة ملف و ملحق الصفقة لكل مشروع الخاص بالمحلات التجارية و الخدمات.

وتكثيف دوريات ميدانية لمتابعة الأشغال بمختلف السكنات .

وعلى مؤسسات الإنجاز الإلتزام بتعهدات تسليم السكنات في الأجال المتفق عليها.

وعدم تسليم السكنات بدون توصيل الغاز و الكهرباء و الماء مهما كانت الظروف وهذا من أجل ضمان عيش كريم لقاطني سكنات عدل .

مراسلة مدير الشركة الصينة ” ACEG ” لإعادة النظر في وضعية المشاريع المكلفة بإنجازها على المستوى الوطني.

واعطي تعليمات للمدراء الجهويين و مدراء المشاريع و شركات الإنجاز العمل بمخطط واحد يضمن تسريع وتيرة الأشغال .

وياتي لقاء المسؤول الأول لوكالة عدل مع مدراء الجهويين بمقر المديرية من أجل متابعة مشاريع عدل عن كثب لتجنب التأخر في أشغال التهيئة الخارجية خاصة في السكنات الجاهزة المرتقب توزيعها في أول نوفمبر المقبل.