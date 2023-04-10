بلعريبي يشدّد على مراقبة نوعية أشغال بناء السكنات والتجهيزات العمومية

أكّد وزير السكن والعمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، على ضرورة بعث نفس جديد للبرامج التنموية المتبقية بمشروع المدينة الجديدة حاسي مسعود.

وأشار وزير السكن بلعريبي لدى استماعه إلى عرض حول مدى تقدم الأشغال بهذا القطب الحضري الجديد بولاية ورقلة، في ختام زيارة عمل قام بها إلى أهمية العمل على بعث نفس جديد للبرامج التنموية المتبقية بمشروع المدينة الجديدة حاسي مسعود. من خلال الوقوف ميدانيا على سير الأشغال. مشدّدا على الإهتمام أكثر بملف المدينة الجديدة التي تعد من المشاريع الإستراتيجية. والتي لا زالت وتيرة الإنجاز بها جد بطيئة.

كما تم التطرق خلال هذا العرض الذي قدم للوزير بلعريبي بقاعدة العمال لمؤسسة “كوسيدار”. إلى وضعية مختلف شبكات التهيئة المنجزة و الأخرى التي توجد قيد الإنجاز من كهرباء وغاز. وشبكات المياه الصالحة للشرب و التطهير، وفق ذات المصدر.

كما وجّه بلعريبي تعليمات إلى مسؤولي القطاع على المستوى المحلي لمتابعة أشغال استكمال العمليات التنموية المبرمجة. مع الحرص على مراقبة نوعية أشغال بناء السكنات ومختلف التجهيزات العمومية.

و كان وزير السكن والعمران والمدينة أشرف قبل ذلك على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 2.400 سكن. بصيغة العمومي الإيجاري بحي بامنديل بالضاحية الغربية لبلدية ورقلة.

و أبرز الوزير بلعريبي في هذا الصدد أن ولاية ورقلة تستفيد لأول مرة منذ الإستقلال بهذه الحصة الهامة من المشاريع السكنية. مؤكدا أن الوزارة ستضمن مرافقة أشغال الإنجاز بهدف ضمان استكمالها في آجالها المحددة مع الحرص على ضمان نوعية الأشغال أيضا.

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