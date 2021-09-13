بلعريبي يطمئن مكتتبي “عدل 2013”

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، بمقر دائرته الوزارية لقاء ضمّ الإطارات المركزية للوزارة وكذا المدير العام المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بالإضافة إلى المدراء الجهويين للوكالة.

وحسب بيان الوزارة، فقد استهلّ اللقاء بعرض قدمه المدير العام لوكالة “عدل” تطرق خلاله إلى رزنامة المكتتبين المعنيين بدفع الشطر الأول ممن قبلت طعونهم وسبق لهم التسجيل سنة 2013.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات بضرورة النظر في كافة الملفات والتأكد من معالجتها على المستوى الوطني.

من جهة أخرى، أمر الوزير المدير العام لوكالة “عدل” بإنشاء تطبيق إلكتروني يمكّن المكتتبين (المسجلين سنة 2013 وقبلت طعونهم ولم يدفعوا الشطر الأول ولم تتمكن الوكالة من الاتصال بهم) من التسجيل في القاعدة الإلكترونية والتحضير الفوري لفتح المنصة بغية تمكين ما يقارب 6.000 مكتتب من تحميل أوامر الدفع وهذا يوم 16 سبتمبر الجاري.

أما فيما يخص شهادات التخصيص، فقد أمر الوزير بتسريع وتيرة انجاز المشاريع بشكل يمكّن من تسليمها الشهر المقبل.

هذا وصرّح الوزير أن المكتتب الذي ينتظر سكنه أو شهادة تخصيصه لا تهمه لا المشاكل الإدارية ولا التقنية لذا فمن الضروري تظافر كل الجهود والمضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات وهذا خدمة لمكتتبي وكالة “عدل” أو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI.

اختتم الوزير اللقاء بإسداء تعليمات لتسوية عقود السكنات وهذا لمختلف الصيغ السكنية وبيع جميع محلات وكالة “عدل” على الصعيد الوطني وهذا وفق الشروط المنصوص عليها قانونيا.