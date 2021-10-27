بلعريبي يلح على تسريع وتيرة تركيب الهياكل المعدنية بملعب الدويرة

تفقد وزير السكن والعمران والمدنية طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء مشروع ملعب الدويرة بالعاصمة. ووقف على مدى تقدم الأشغال المنجزة من طرف المؤسسة الصينية، لاسيما أشغال الهياكل المعدنية.

وألح الوزير على تسريع وتيرة الإنجاز وتركيب الهياكل المعدنية المقدرة بـ 26 هيكل معدني في أقرب وقت. مما يسمح بالبدء في أشغال تغطية الملعب ومباشرة الأشغال المتبقية.

وخلال هذه الزيارة كشف بلعريبي عن لقاء سيجمعه مع المؤسسة المنجزة ومكتب الدراسات الأسبوع القادم وهذا لحل جميع المشاكل. وأصر على أن تكون هناك جدية وتطور ملحوظ وأن لا تكون هناك أي حُجج في المستقبل.

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