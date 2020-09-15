بلعريبي ينصب مؤسسات مناولة لدفع وتيرة الأشغال بموقع 6000 وحدة سكنية عدل الرتبة بقسنطينة

نصب مساء اليوم الثلاثاء، المدير العام لوكالة “عدل” محمد طارق بلعريبي، مؤسسات مقاولاتية مناولة لدفع وتيرة الأشغال بموقع 6000 وحدة سكنية عدل الرتبة بقسنطينة.

عملية التنصيب كانت بعد زيارة عمل وتفقد قام بها المدير العام للوكالة لمشروع 6000 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار عدل “الرتبة” قسنطينة .

الزيارة حضرها المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع عدل، المدير المركزي لتسيير العمليات، والمدير الجهوي لوكالة عدل قسنطية،

حيث وقف المسؤول الأول عن وكالة عدل على سير الأشغال في هذا المشروع الذي يعرف تأخرا في التسليم.

وقام المدير العام بتصيب مؤسسات المقاولاتية مناولة بهذا المشروع مثلما وعد به خلال زيارته الأخيرة لولاية قسنطينة.

وأبدى المدير العام لوكالة عدل عدم رضاه عن طريقة سير الأشغال بهذا الموقع، حيث اصدر قرارات صارمة للدفع بوتيرة الأشغال بهذا الموقع الهام كما وعد بزيارة ميدانية أخرى خلال الأسبوع المقبل للإطلاع على مدى تنفيذ التعليمات التي اقرها مساء اليوم.