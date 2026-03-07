بلعريبي يهنئ العاملات في قطاع السكن بمناسبة عيدهن العالمي

بعث وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي برسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والمصادف لـ 8 مارس من كل سنة .

وقال بلعريبي بهذه المناسبة “نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز المكانة التي تحتلها المرأة الجزائرية في تاريخ وطننا المجيد، وهي التي كانت على الدوام رمزًا للتضحية والصمود، وشريكًا أساسيًا في مسيرة بناء الدولة وصون مقوماتها.

وتابع بلعريبي “إن المرأة الجزائرية، سليلة المجاهدات والمناضلات، تواصل اليوم حضورها الفاعل في مختلف ميادين العمل والإنتاج، مساهمة بكفاءتها وإخلاصها في دعم مسار التنمية الوطنية وبناء الجزائر المنتصرة”.

كما اكد بلعريبي أن المرأة سجلت في قطاع السكن حضورًا متميزًا من خلال مساهمتها في تجسيد البرامج السكنية والمشاريع العمرانية.

وأيضا “المشاركة في الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتطوير مدننا”. يضيف بلعريبي.

وفي الأخير قال بلعريبي ” أهنئكنّ بهذه المناسبة العالمية، فإنني أعبر لكنّ عن بالغ التقدير والاعتزاز بعطائكنّ المتواصل، متمنيًا لكنّ دوام التوفيق والنجاح في خدمة وطننا المفدى”.