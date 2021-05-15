بلعريبي يوضح: هكذا يمكن لمالك سكن عدل تسليمه بـ “الكفالة”

أوضح وزير السكن، طارق بلعريبي، اليوم السبت، طريقة تسليم سكن عدل بـ “الكفالة”.

وجاء توضيح الوزير، خلال وضعه حجر الأساس لبناء حصة سكنية جديدة، في ولاية بجاية.

وقال إن الشخص الراغب في تسليم سكنه بـ “الكفالة”، يتقدم إلى وكالة عدل، المديرية الجهوية لتقديم ملف الكفيل.

كما سيتم أخذ بعين الاعتبار سن الكفيل، وبهذا الشكل يتم تمديد أجل الدفع.

للإشارة، تخص عملية استقبال ملفات الكفالة متواصلة للمستفيدين من برنامج البيع بالإيجار، البالغين من العمر 65 سنة فما فوق، والمستعصي عليهم دفع المستحقات المتبقية من ثمن المسكن.

ويخص هذا الأجراء بالتحديد فئتين، الأولى المكتتبون الذين سدّدوا الشطر الرابع، البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

والثانية، المستفيدون الذين بلغوا ذات السن فما فوق، واستلموا مفاتيح سكناتهم.

ويسمح هذا الأجراء للفئتين بتعيين كفيل يلتزم بدفع مستحقات الإيجار الشهري، و الأعباء المشتركة للاستفادة من تمديد آجال التسديد المحدّدة حسب سن كل مستفيد.