بلعريبي يُحذر مديري السكن في 11 ولاية من عدم بلوغ الأهداف المسطرة

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعاً تقييميا ضمّ مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا رؤساء دوائر التحكم في إنجاز المشاريع ورؤساء مصالح الدراسة والمتابعة لـ 11 ولاية.

وحسب بيان للوزارة، حذر الوزير، مدراء 11 ولاية الحاضرة في القاعة من عدم بلوغ الأهداف المسطرة. وتحميلهم مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهم فيما يخص تسليم أو الانطلاق في المشاريع حسب الرزنامة المتفق عليها.

وهنأ وزير السكن، مديري السكن الذين نجحوا في تنفيذ النزاماتهم حسب ما هو متفق عليه.

وقد استمع الوزير، خلال هذا اللقاء، إلى عروض مفصلة حول تقدم مشاريع البرامج السكنية عبر مختلف ولايات الوطن. مع التركيز على الولايات التي عرفت بعض التأخر في وتيرة الإنجاز أو الانطلاق.

حيث أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة تدارك هذه التأخيرات سواء من حيث تسليم المشاريع الجاهزة أو انطلاق في برامج السكنات العمومية الإيجارية LPL.

كما دعا الوزير كافة مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري والإطارات المشرفة على هذا البرنامج إلى التقيد بالأجندة. واحترام ورقة الطريق التي تم ضبطها خلال الاجتماعات التقييمية لشهر رمضان الفارط.

هذا وشارك في الاجتماع، الذي يأتي في سياق المتابعة الدقيقة لمشاريع السكن المقرر تسليمها في 5 جويلية، مديرو السكن واطارات القطاع من 47 ولاية بتقنية التناظر المرئي.