بلعريبي يُطمئن مكتتبي عدل 3

أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أمس الخميس، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تعمل على تجسيد هذا البرنامج بانضباط وهدوء، رغم من الحملات الانتقادية التي رافقت مرحلة الاكتتاب.

وقال بلعريبي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، أن وكالة “عدل” تعمل على تجسيد هذا البرنامج بانضباط وهدوء. وذلك بالرغم من “الحملات الانتقادية التي رافقت مرحلة الاكتتاب، لا سيما من صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي من خارج البلاد”.

وأكد في هذا الصدد أن كل الانشغالات يجري التكفل بها ومتابعتها بصفة منتظمة. مضيفًا أن كل مكتتب تتوفر فيه شروط الاستفادة سيحصل على سكنه بشكل تلقائي.

وأشار الوزير، إلى أن وكالة “عدل” استفادت من تجربتها المكتسبة في تسيير البرنامجين السابقين “عدل 1″ و”عدل 2”. من أجل تحسين تسيير البرنامج الحالي.

موضحا أن عدل، لجأت هذه المرة إلى الاعتماد على الرقمنة بشكل كامل، بما في ذلك الدفع الإلكتروني الذي سمح بتفادي الطوابير كما كان عليه الحال سابقًا. مبرزًا أن أكثر من 300 ألف مكتتب قاموا بتسديد الجزء الأول من الشطر الأول.